"Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sebastian Kurz’un istifasının ardından göreve başlayan Başbakan Schallenberg, basın toplantısı düzenledi.

Schallenberg, beklemediği bir görevi üstlendiğini ve büyük sorumluluk altında olduğunu ifade etti.

Kurz'a destek

Kurz’a yönelik suçlamaların yanlış olduğunu, günün sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağını ileri süren Schallenberg, "Şunu en başta açıkça belirtmek isterim ki son iki genel seçimi kazanmış ve parlamentonun en büyük partisi Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ile tabii ki çok yakın çalışacağım. Bunun aksi demokratik açıdan absürt olur." dedi.

Schallenberg, koalisyon hükümetinin çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için karşılıklı saygı ve güvene ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Son günlerde yaşananların karşılıklı saygı açısından iyi bir örnek teşkil etmediğini dile getiren Schallenberg, yalnız iyi zamanlarda değil zor zamanlarda da karşılıklı saygıya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Schallenberg, Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ile adım adım koalisyon hükümetinin programını uygulamak için çalışacaklarını, Avusturya’ya hizmet etmek için elinden gelenin en iyisi yapacağını sözlerine ekledi.

Eski Başbakan Kurz, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle cumartesi istifa etmişti.

Cumhurbaşkanlığında bugün düzenlenen yemin töreninde eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı olmuş, Schallenberg'den boşalan koltuğa ise Türkiye doğumlu tecrübeli diplomat Michael Linhart getirilmişti.