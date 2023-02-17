Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun, öncelikli olarak pistte arama kurtarma ekibini resmi törenle karşıladı.

Savunma Bakanı Tanner, burada yaptığı konuşmada, göçük altından 9 kişiyi kurtaran ve 52 kişiye acil tedavi hizmeti veren ekibe teşekkür ederek, kendileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

"Çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkürler"

Bu resmi karşılamanın ardından havalimanının çıkış salonuna gelen arama kurtarma birimi burada çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu karabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Türk ve Avusturya bayrakları taşıyan gurbetçiler, "çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkürler" yazılı pankartlar açtı.

[Fotoğraf: AA]

Arama kurtarma ekibinden Daniel Degenhart, insanların bir gecede bütün varlıklarını kaybederek evsiz kalmaları, sayısız yıkılmış bina ve şehrin içinde bulunduğu durumun tarifsiz olduğunu ifade etti.

Enkazdan kurtulan küçük kızla yaşanan duygusal an

Degenhart, 3 gün göçük altında kalan bir kız çocuğunu kurtardıktan sonra yaşadığı mutluluğa değinerek, "Dil engeli nedeniyle aramızda bir diyalog geçmedi. Ama çok şaşkındı, 3 gün boyunca karanlıkta kalmıştı. Beni en çok etkileyen şey, hemen benim kolumu sıkı bir şekilde tuttu. Bu kesinlikle tarifsiz bir duyguydu." diye konuştu.

Bölgedeki Türk güvenlik güçleri ve ekipleriyle mükemmel bir işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Degenhart, "Orada karşılaştığımız herkes bize şükranlarını sundu. Çay, yemek ikramında bulunuyorlardı. Ellerinde çok bir şey olmamasına rağmen yardım ettiğimiz için ellerindekini bizimle paylaştılar." şeklinde konuştu.

Doktor Stefan Schachner de deprem bölgesinde çeşitli seviyelerde yaralanmış 52 kişiyi tedavi ettiklerini anlattı.

Schachner, üzerinde Kızılhaç amblemi olan bir sağlık aracıyla deprem bölgesinde hareket halinde oldukları için birçok yaralının yanlarına gelerek tedavi talebinde bulunduğunu, ilaç açısından hazırlıklı gittikleri için her şeyin yolunda gittiğini ve bulundukları yerde tedaviye ihtiyaç duyanlara yardımcı olabildiklerini ifade etti.

Türklerin misafirperverliği karşısında gözyaşlarını tutamadı

"Benim için çok daha önemli olan, samimi bir şekilde söylemek istediğim şey, hiç fark etmez nereye gittiysek, gittiğimiz bölge ne kadar zarar görmüş olursa olsun, sokaklarda kalmak zorunda kalan insanlar, herkes bizi selamladı, su, kek ve benzeri şeyler getirdiler. Onlar için her şeyin iyi olmasını diliyorum." diyen Schachner, göz yaşlarını tutamadığı için röportaja devam edemedi.

Olağanüstü karşılama

Binbaşı Bernhard Lindenberg de havalimanındaki karşılamanın olağanüstü olduğu belirterek, "Bizler yapılması gerekenleri yaptık, bizim için büyük bir onurdu." şeklinde konuştu.

Lindenberg, böyle bir karşılamayı hiç beklemediklerini, sınırsız bir minnettarlıkla karşılandıklarını dile getirerek, karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Yıkıcı depremin sonuçlarını hafifletmek, Türk halkına destek olmak için yapılması gerekenleri yapmaya çalıştıklarını kaydeden Lindenberg, "Misafirperverlik sınırsızdı, ellerinde çok bir şeyleri olmamasına rağmen, bize su ve yemek ikramında bulundular." dedi.

Havalimanındaki karşılamaya ülke basını da yoğun ilgi gösterirken, Avusturya ordusuna ait sosyal medya hesaplarından görüntüler "olağanüstü karşılama" başlığıyla paylaşıldı.