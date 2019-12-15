Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, programın açılış konuşmasında, Hazreti Mevlana’nın ölümü Şeb-i Arus olarak tanımladığını, ölüm gününü Yaradan'a kavuşma olarak gördüğünü anlattı.

Kaya, Mevlana’nın Afganistan’da başlayıp, Anadolu’da sona eren hayatı, yazdığı eserler ve felsefesi hakkında da bilgiler paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Mevlana İslam dünyası için değil diğer topluluklar için de önemli bir değer"

Mevlana’nın 800. doğum yıl dönümü nedeniyle 2007 yılının UNESCO tarafından 'Mevlana Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Kaya, Rumi’nin birçok dile tercüme edilen eserleri aracılığı ile kendisine ilginin gün geçtikçe arttığına, bu nedenle Mevlana’nın yalnız İslam dünyası için değil diğer topluluklar için de önemli bir değer olduğuna dikkati çekti.

Kaya, "Mevlana gibi Anadolu’daki inanç önderlerinin yüzyıllar öncesinde vermiş oldukları insan sevgisi odaklı hoşgörü mesajlarına, ırkçılık ve İslam karşıtlığının özellikle her geçen gün artığı Avrupa’da daha çok ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılar tarafından Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Mukabelesi gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Semazenlerin sahne aldığı etkinlikte, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Erdem Özgen de ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA