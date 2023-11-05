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Dünya
AA 05.11.2023 01:23

Avusturya’da İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması için gösteriler düzenlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarının sonlandırılması için iki farklı noktada gösteri düzenlendi.

Avusturya’da İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması için gösteriler düzenlendi
[Fotograf: AA]

Viyana’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla 3 farklı gösteri planlandı. 15’inci bölgede yapılması öngörülen eylem polis tarafından yasaklanırken 6 gösterici gözaltına alındı.

Buna karşın şehrin önemli noktalarından İnsan Hakları Meydanı ve tarihi Aziz Stefan Katedrali önünde iki farklı İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.

Gösterileri düzenleyen organizatörler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganının atılması durumunda polisin gösterileri iptal edeceği uyarısını yaptı.

Avusturya’da İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması için gösteriler düzenlendi

Gösterilerde, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail öldürüyor, AB finanse ediyor" yazılı pankartlar açan göstericiler, İsrail’in saldırılarının sonlandırılması için hemen ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, Viyana’nın 15’inci bölgesinde düzenlenmesi planlanan "Gazze’de hemen ateşkes" isimli gösterinin polis tarafından yasaklanmasının demokratik bir hak olan düşünce özgürlüğüne yönelik büyük bir baskı olduğunu ifade etti.

Avusturya’da İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması için gösteriler düzenlendi

"İsrail, Gazze'de her şeyi yok ediyor"

Pröbsting, "İsrail’in Gazze’de sonlandırmak istemediği katliamlar nedeniyle dünyanın büyük bir kısmı öfkeli ve dehşet içerisinde. Her şey yok ediliyor. Hastaneler, kiliseler, camiler yerle bir ediliyor. Yalnız bu son 3 haftada yaklaşık 10 bin kişi katledildi." dedi.

Yaşananlara rağmen bazı ülkelerin İsrail’i koşulsuz desteklediklerini kaydeden Pröbsting, "Avusturya’da hükümet koşulsuz bir şekilde İsrail’in devlet terörünün yanında yer alıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus iktidar, Avusturyalıları temsil etmiyor. Bizim gibi toplumun büyük bir kısmı, bu katliamlara karşı çıkıyor ve ateşkes sağlanmasını istiyor." görüşünü paylaştı.

Avusturya’da İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması için gösteriler düzenlendi

"Sivillere saldırılması savaş suçudur"

Komünist oluşum Der Funke yazarlarından Markus Flo da baskı altına alınmak istenen Filistinlilere destek olmak amacıyla gösterilere katıldığını belirterek, "Sivillere saldırılması savaş suçudur. Ancak burada neredeyse hiç kimse bunu açık bir şekilde dile getirmiyor. Bu bir iki yüzlülük. Baskı uygulayanın yanında yer alınıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Avusturya’da İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması için gösteriler düzenlendi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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