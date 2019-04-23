Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, "yönetimde Nazilere hayır", "sosyal paylaşımda adalet" yazılı pankartlar açtı.

Yeni sosyal yardım yasa tasarısı protesto edildi

SOS Mitmensch sivil toplum örgütü Sözcüsü Alexander Pollak, hükümetin perşembe günü meclisten geçirmeyi planladığı yeni sosyal yardım yasa tasarısının gelir durumu düşük, göçmen ve mültecileri olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Hükümetin "yeni adil paylaşım" olarak sunduğu düzenlemenin adaletten uzak olduğunu ifade eden Pollak, yeni düzenlemenin insanları fakirliğe sürükleyeceğini savundu.

Savaş ve benzeri nedenlerle Avusturya’ya göç etmek zorunda kalmış kişilerin, yeterli seviyede Almanca bilmedikleri ve 5 yıldan az Avusturya'da kaldıkları için sosyal yardımlardan çok düşük seviyede yararlanabileceklerini ifade eden Pollak, "Yeni umutlarla buraya gelen insanları, sosyal haklardan faydalanmalarını sınırlandırmanın adı adaletli paylaşım olarak adlandırılamaz" dedi.

"Bizi bölmelerine müsaade etmeyeceğiz"

Irkçılık karşıtı sivil toplum oluşumu Linkswende Sözcüsü David Albrich de hükümetin ayrıştırıcı, mülteci ve Müslüman karşıtı politikalarına dikkat çekti.

Albrich, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) bir belediye başkan yardımcısının mültecilere yönelik ırkçı benzetmede bulunduğu için istifa etmek zorunda kaldığını anımsatarak, ırkçı, insan onurunu zedeleyici görüşlere sahip çok sayıda siyasinin bu partide aktif olduğunu savundu.

Müslüman ve mültecilere yönelik sistemli şekilde yaygınlaştırılan nefret söylemine karşı birlik içinde mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Albricht, "Bizi bölmelerine müsaade etmeyeceğiz, sosyal yardımların kısıtlanması ve birlikte yaşamı tehlikeye sokan politikalara karşı başkaldıracağız" şeklinde konuştu.

Ülkenin Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediyesi Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, FPÖ'ye ait parti gazetesinde kaleme aldığı bir şiirde, mültecileri fareye benzetmesi nedeniyle görevinden istifa etti.

Kaynak: AA