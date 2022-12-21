Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kenti polisinden yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller buldu.

Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.