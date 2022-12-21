Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]
Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi.
Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kenti polisinden yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller buldu.
Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: Avusturya
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