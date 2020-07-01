Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ’a yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan "6"ya çıkarıldığını duyurdu.

Schallenberg, söz konusu ülkelerde COVID-19 vaka sayısındaki artışa işaret ederek, bu ülkelerde bulunan Avusturyalıların yurda dönmelerini tavsiye etti.

Bu arada, söz konusu ülkelerde bulunan kişilerin Avusturya’ya girişlerinde negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri ya da 14 gün karantina altında kalmaları gerekiyor.

Vaka sayısında artış var

Avusturya’da günlük vaka sayısında artış görüldü. Ülkede son 24 saatte 114 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgın hastalık bulaşanların sayısı 17 bin 796'ya, virüs kaynaklı can kaybı ise 705'e ulaştı.