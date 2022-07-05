Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney'de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu.

New South Wales eyaleti, yaklaşık 23 yerleşim yerini "afet bölgesi" ilan ederken selden etkilenenler için federal yardımların başlatılacağını duyurdu.

Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyalet genelinde yeni sellerin görülebileceği uyarısında bulunurken halka "tedbirli olunması" çağrısı yaptı.

Perrotteti, Sydney'de 32 bin kişiye yönelik verilen tahliye emrinin afetin etkisini artırması sebebiyle 50 bin kişiye çıkarıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma ve acil yardım ekipleri, kentte gece boyunca seller nedeniyle araba ve evlerinde mahsur kalmış yaklaşık 100 kişiyi kurtardı.

Meteoroloji yetkilileri, yarın akşam itibarıyla yağışların etkisini kaybetmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

Sydney'de şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı 3 Temmuz'da on binlerce kişiye yönelik tahliye emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.