Dünya
Avustralya'nın Mavi Dağlar Milli Parkı küle döndü13 Ocak 2020 Pazartesi 09:38 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:39
Avustralya'nın Sydney şehrindeki en popüler turistik yerlerden biri olan Mavi Dağlar Milli Parkı, yangınlar nedeniyle kül yığınına döndü.
Sydney'in batısındaki Mavi Dağlar Milli Parkı, şehrin en popüler turistik lokasyonlarından biriydi.
Ancak aylardır süren yangınlar nedeniyle, yeşil ağaçlar gri kül yığınlarına dönüştü.
Bölgedeki 17 ev yıkıldı. İki itfaiyeci hayatını kaybetti.
Bölgede yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.
Kaynak: Reuters
Etiketler: Sydney Mavi Dağlar Milli Parkı avustralya