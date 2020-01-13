Dünya

Avustralya'nın Mavi Dağlar Milli Parkı küle döndü

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:38 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:39

Avustralya'nın Sydney şehrindeki en popüler turistik yerlerden biri olan Mavi Dağlar Milli Parkı, yangınlar nedeniyle kül yığınına döndü.