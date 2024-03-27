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Dünya
AA 27.03.2024 21:25

Avustralya'nın Alice Springs kentinde kısmi sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın Alice Springs kentindeki şiddet olaylarının ardından "acil durum" ilan edileceği ve gençlere "2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma" yasağı uygulanacağı açıklandı.

Avustralya'nın Alice Springs kentinde kısmi sokağa çıkma yasağı
[Fotograf: Reuters]

The Guardian'ın haberine göre, Kuzey Toprakları eyaletinin Alice Springs kentinin bazı bölgelerinde şiddet olayları ve kargaşa yaşandı.

Aralarında gençlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişinin bir işletmeye tuğla veya taş atarak saldırdığı görüntüler, sosyal medyada yayılmaya başladı.

Polis, işletmeye saldıranlardan 5 kişiyi gözaltına aldı, saldırıda kullanılan 50'den fazla alete el koydu. Kentin dış kesimlerindeki bir bölgede yaklaşık 150 kişinin de benzer şiddet olaylarına karıştığı aktarıldı.

Polis sayısı artırılacak

Eyalet Başbakanı Eva Lawler, Alice Springs'de "acil durum" ilan edileceğini ve benzer durumlarla mücadele etmek için polis sayısının artırılacağını açıkladı.

Lawler, kentte 2 hafta boyunca 18 yaş altı gençlere her gün 18.00'de başlayacak 12 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Söz konusu gerginliğin, yakın zamanda araba çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin yakınlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

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