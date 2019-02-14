Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Kırsal Yangın Servisinden yapılan açıklamada, Tingha, Tabulam, Old Mill ve Stanborough bölgelerinde süren yangınlarda 12 bin 400 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Tingha ve Tabulam yakınlarında dün yanan 6 evin yanı sıra bugün aynı bölgede 6 evin daha kül olduğu ifade edildi.

Şartların kötüleşmesi nedeniyle dün ilan edilen acil durumun devam edeceği, Tingha, Gilgai, Bundarra, Kingstown kasabalarındaki okulların bugün de kapalı olacağı kaydedildi.

Yüzlerce itfaiyecinin söndürme uçaklarının desteğiyle kontrol altına almaya çalıştığı yangınlarda daha fazla evin yanmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA