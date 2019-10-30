Kolaları kurtarma ekibinden Cheyne Flanagan, yangının binlerce koalanın yaşadığı bölgeye ulaştığı ve çok sayıda koalanın ölümüne neden olduğunun sanıldığını belirtti.

Port Macquarie Koala Hastanesi Müdürü Sue Ashton, zarar gören alanın üçte ikisinin koalaların doğal yaşam alanları olduğunu açıkladı.

Yangının devam etmesi sebebiyle net rakamlara ulaşılamazken, kurtarma ekibinden bir uzman olayı "ulusal trajedi" olarak tanımladı.

Ashton, yetkililerin, hayatta kalan koalaları kurtarma çalışmalarına bir an önce izin vermesini umut ettiğini belirtti.

Avustralya'da koala sayısının, doğal yaşam alanlarının kaybı, iklim değişikliği ve köpek saldırıları gibi sebeplerle son yıllarda gittikçe azaldığı kaydediliyor.

Avustralya'nın simgeleri arasında yer alan koalalar, sadece okaliptüs yaprakları yiyerek ağaçlarda yaşıyor.

İstatistiklere göre, koruma alanları dışındaki doğal ortamlarda sadece 40 bin koala bulunuyor.

Avustralya Çevre Bakanlığı, keseli hayvanları "savunmasız" sınıfında görüyor.

Kaynak: AA