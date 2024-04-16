Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2024 00:45

Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu

Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, askerin odasına düzenlenen baskında uranyum ele geçirildi.

Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu
[Fotograf: AP]

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.

Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
ABD: İran'ın saldırısında 81 İHA ve en az 6 balistik füzeyi düşürdük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:01
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı
01:48
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
01:51
Kabine bugün toplanacak: Gündem Orta Doğu'daki gerilimler
02:05
Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı
00:37
ABD: İran'ın saldırısında 81 İHA ve en az 6 balistik füzeyi düşürdük
00:29
Samsun'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ