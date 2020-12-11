Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avustralya'da yarım ton uyuşturucu yakalandı
Avustralya'da İngiltere'den ithal edilen bir iş makinesinin içinde yarım ton uyuşturucu ele geçirildi. Avustralya Federal Polisi ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Avustralyalı yetkililer İngiltere'den ithal edilen bir ekskavatörün içinde gizlenmiş yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Avustralya Sınır Gücü'nün Southampton'dan Brisbane'e gönderilen iş makinasında yapılan kontrolde molly olarak bilinen 226 plastik MDMA torbası ortaya çıkarıldı.
Avustralya Federal Polisi ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Soruşturma sonucunda Sidney ve Londra'da beş kişi tutuklandı.
Etiketler: Avustralya Uyuşturucu
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