Dünya
Avustralya'da yangından kurtulan koala su içerek serinledi23 Aralık 2019 Pazartesi 10:42 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:44
Tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele eden Avustralya'da bir itfaiyeci, yangından kurtulan koalayı su içirerek serinletti.
Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlarla mücadele sürüyor.
Beş eyalette 9,1 milyon dönüm ormanı yok eden yangınlarda 2'si itfaiye çalışanı 6 kişi hayatını kaybetti.
Yangınlardan en çok etkilenenler ormanda yaşayan canlılar oldu.
Bir itfaiye çalışanı, yangından kurtulan bir koalayı su içirerek serinletti.
Kaynak: Reuters
Etiketler: su Koala itfaiye avustralya