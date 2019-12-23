Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlarla mücadele sürüyor.

Beş eyalette 9,1 milyon dönüm ormanı yok eden yangınlarda 2'si itfaiye çalışanı 6 kişi hayatını kaybetti.

Yangınlardan en çok etkilenenler ormanda yaşayan canlılar oldu.

Bir itfaiye çalışanı, yangından kurtulan bir koalayı su içirerek serinletti.

Kaynak: Reuters