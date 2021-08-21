Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatteki en fazla yeni vaka 825 kişi ile Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) kaydedildi.

Tam kapanmanın eylül sonuna kadar uzatıldığı NSW’de, yaşları 80 ila 90 aralığında değişen 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 61, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 8 COVID-19 vakası tespit edildi. Öte yandan ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde yeni vaka bildirilmedi.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 43 bin 131 kişiden, 977’si hayatını kaybetti.

Ülkedeki 10 bin 351 aktif vakadan 93'ü yoğun bakımda olmak üzere 556 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda’da 21 yeni COVID-19 vakası

Tam kapanmanın 23 Ağustos gece yarısında kadar uzatıldığı Yeni Zelanda’da, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 21 kişinin daha COVID-19’a yakalandığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 2 bin 989 COVID-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam 69 aktif vakadan biri hastanede tedavi görüyor.