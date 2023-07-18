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Dünya
İHA 18.07.2023 00:16

Avustralya’da tanımlanamayan dev metal nesne sahile vurdu

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde kıyıya tanımlanamayan dev metal bir nesne vurdu.

Avustralya’da tanımlanamayan dev metal nesne sahile vurdu
[Fotograf: Reuters]

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde yer alan Perth kentinin yaklaşık 250 kilometre kuzeyindeki Green Head adlı sahil kasabasında kıyıya tanımlanamayan dev metal bir nesne vurdu. Nesneyi gören bölge halkı şaşkınlığa uğradı.

Tehlikeli olarak değerlendirilen metal nesneden halkın uzak durması istenirken, söz konusu nesnenin ne olduğunu çözmek için eyalet ve federal makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için çeşitli eyalet ve federal kurumlarla aktif olarak ortak bir çaba içinde olduğumuz konusunda topluluğa güvence vermek istiyoruz" denildi.

Fotoğraf: Twitter @AusSpaceAgency[Fotoğraf: Twitter @AusSpaceAgency]

Avustralya Uzay Ajansı, dev metal nesnenin yabancı bir uzay aracından düşmüş olabileceğini ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılacağını ifade etti.

Avustralya basınında yer alan haberlerde, metal nesnenin yaklaşık 2,5 metre genişliğinde ve 2,5 ila 3 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Gizemli nesnenin MH370 uçağına ait olduğuna dair spekülasyonlar var

Havacılık uzmanı Geoffrey Thomas ise yaptığı açıklamada, parçanın muhtemelen son 12 ayda Hint Okyanusu'na düşen bir roketin yakıt deposu olduğunu söyledi.

Nesnenin 2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirdiği sırada 239 yolcusuyla Batı Avustralya kıyılarında kaybolan ve gizemi çözülemeyen MH370 uçağına ait bir parça olabileceğine dair spekülasyonlara değinen Thomas, "Boeing 777'nin herhangi bir parçası değil ve gerçek şu ki MH370 dokuz buçuk yıl önce kayboldu. Bu yüzden enkazda çok daha fazla aşınma ve yıpranma gösterirdi" dedi.

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