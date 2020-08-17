Ülkede COVID-19 salgınında en fazla can kaybı ve vaka sayısının olduğu ve bu nedenle "felaket durumu" ilan edilen Victoria eyaletinde, alınan sıkı tedbirlere rağmen can kayıplarındaki artış sürüyor.

Eyalette, son 24 saatte COVID-19’dan 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 421’e yükseldi. Diğer eyaletlerde son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı olmadı.

Buna göre şimdiye kadar Victoria eyaletinde 334, Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, "inanılmaz derecede zor" günler yaşadıklarını söyledi.

Andrews, yaşları 70 ila 90 olan 14’ü kadın 25 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

Yasak uygulanıyor

Melbourne'da yaklaşık 2 haftadır 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 13 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak yasaklar kapsamında, her haneden sadece 1 kişi evine 5 kilometre mesafeden alışveriş yapabilecek.

Açık alanda günde 1 saat egzersiz yapılabilecek, cenaze törenlerine sadece 10 kişi katılabilecek.

Düğünlerin tamamen yasaklandığı şehirde, kafe ve restoranlar paket servisine açık tutuluyor.

Uzaktan eğitime izin verilen şehirde, bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasak.

Avustralya’da şu ana kadar 5 milyon 300 bin test yapıldı.

Virüs tanısı konulan 23 bin 576 kişiden 14 bin 80’i sağlığına kavuşurken, 8 bin 438 aktif vakadan 680’inin tedavisi sürüyor.