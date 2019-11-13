Dünya
Avustralya'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü13 Kasım 2019 Çarşamba 09:08 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:14
Avustralya'nın kuzeyinde devam eden orman yangınına müdahale eden bir helikopterin düştüğü, pilotun ufak yaralanmalarla hayatta kaldığı açıklandı.
[Fotoğraf: AFP]
Queensland İtfaiye ve Acil Servis sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, Pechey bölgesindeki ormanlık bölgeye su bırakmaya çalışan bir helikopterin düştüğünü söyledi.
Sözcü hayati tehlikesi olmayan kadın pilotun tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Toowoomba'nın kuzeyindeki Pechey'deki orman yangını salı gününden beri devam ediyor.
Ülkenin dört bir yanında yaklaşık 70 farklı bölgede orman yangınlarıya mücadele sürdürülüyor.
Kaynak: AFP
Etiketler: avustralya orman yangını helikopter kaza