Dünya

Avustralya'da orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:08 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:14

Avustralya'nın kuzeyinde devam eden orman yangınına müdahale eden bir helikopterin düştüğü, pilotun ufak yaralanmalarla hayatta kaldığı açıklandı.

[Fotoğraf: AFP]