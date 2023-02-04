Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri’ne giren genç kız köpek balığı saldırısının ardından hayatını kaybetti. Swan Nehri’nde 1923’ten bu yana ilk kez köpek balığı saldırısı vakası yaşandı.
Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin iç kısımlarına kadar uzanan Swan Nehri’nde deniz motoru kullanan 16 yaşındaki genç kız, yunus balıkları ile yüzmek için suya girdi.
Yetkililer, kızın yüzerken köpek balığı saldırısına uğradığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.
Swan Nehri’nde 1923’ten bu yana ilk kez köpek balığı saldırısı vakası yaşandı.
Ülkenin farklı bölgelerinde 2020 yılında 7, 2021 yılında 2 kişi köpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Avustralya
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