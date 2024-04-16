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Dünya
AA 16.04.2024 10:48

Avustralya'da kilisedeki bıçaklı saldırı "terör eylemi" olarak soruşturulacak

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Sydney kentinde dün kilisede düzenlenen ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulacağı bildirildi.

Avustralya'da kilisedeki bıçaklı saldırı "terör eylemi" olarak soruşturulacak

ABC News'ün haberine göre, NSW Emniyet Müdürü Karen Webb, dün Sydney'deki bir kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Webb, şüpheli gencin ikamet adresinin yakınında olmayan kiliseye bıçakla gitmesi ve piskoposu yaralaması, saldırının kasıtlı yapıldığını gösterdiğini söyledi.

Saldırının "terör eylemi" olarak değerlendirildiğini belirten Webb, şüphelinin ifadelerinin saldırının dini sebepli olduğuna işaret ettiğini aktardı.

NSW Başbakanı Chris Minns de saldırının terör eylemi olarak ele alındığını doğruladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise konuyla ilgili açıklamasında, ülkede şiddet olaylarına yer olmadığını belirtti.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda piskopos ve 3 kişi yaralanmış, canlı yayımlanan ayinde saldırganın piskoposu bıçakladığı anlar kaydedilmişti. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınmıştı.

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