Parçalı Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2024 10:17

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör istifa etti

Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman partiden istifa ettiğini açıkladı.

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör istifa etti
[Fotograf: AFP]

ABC News'un haberine göre, Batı Avustralya eyaleti senatörü Payman, süresiz uzaklaştırılmasının ardından partisine ilişkin açıklama yaptı.

İşçi Partisi'nden istifa ettiğini bildiren Payman, görevine bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti.

Payman, "İşçi Partisi'nin ilkelerine inanmaya devam ettiğini, ancak partide kalmasını sağlayacak hiçbir orta yol göremediğini" vurguladı.

Bir yandan büyük destek aldığını belirten Payman, "Öte yandan, parti kararlarına uymam için baskı görüyorum. Vicdanım bana başka seçenek bırakmıyor." dedi.

Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği gün "İşçi partisindekilerin kendisinin yanına oturmak istemediklerini belli ettiğini" ifade eden Payman, kendisini cevap vermeye zorladıklarını kaydetti.

Payman'ın partisinden uzaklaştırılması

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

2022'de göreve gelerek "ülkenin ilk başörtülü senatörü" ünvanını alan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı da temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.

Parti, 30 Haziran'da Payman'ın grup toplantılarına katılma hakkının Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda ölenlerin sayısı 123'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
e-Devlet üzerinden 234 bin 588 "engelli kimlik kartı" verildi
10:47
Sivas'ta 4 bin yıllık 'apartman'ın turizme kazandırılması bekleniyor
10:46
Trump, rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
10:40
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
10:36
Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 kişi yaralı
10:26
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
FOTO FOKUS
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ