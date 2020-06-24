Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Prof. Dr. Brett Sutton, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'a yakalanan 80 yaşlarındaki erkek hastanın Melbourne kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Victoria eyaletinde son 24 saatte yapılan testlerde 20 yeni vaka tespit edildiğini ve virüsün yoğun görüldüğü bölgelerde daha fazla test yapılacağını belirten Sutton, "Yeni vakaların ortaya çıkması insanların ölüm riskini artıracağını gösteriyor. Bu yüzden yeni vakaların artışını durdurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir ay sonra yaşanan can kaybıyla Avustralya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 103'e ulaştı. Ülke genelinde 2 milyon 132 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda virüse yakalanan 7 bin 492 Avustralyalıdan, 6 bin 915'inin iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da bir yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Hindistan'dan ülkeye dönen 60'lı yaşlardaki bir kadında COVID-19 tespit edildiğini bildirdi.

Testi pozitif çıkan kadının karantinada olduğunu belirten Bloomfield, virüsün ilk ortaya çıkışından itibaren Yeni Zelanda'ya dönen yolcu, mürettebat ve personellerin teste tabi tutulduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da COVID-19 nedeniyle hastalanan 1516 kişiden 1483'ü iyileşirken 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüsün ortaya çıktığı mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez COVID-19 testi uygulanıyor.