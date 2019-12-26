Dünya
Avustralya'da bir polis 8 aylık bebeğin hayatını kurtardı26 Aralık 2019 Perşembe 15:15 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 15:26
Avustralya'da boğazına bisküvi parçası takılan bebeğin ailesi polisten yardım istedi. Polis memuru bebeğe uyguladığı teknikle boğulmasını önledi.
Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan bir aile, gece kucaklarında bebekleriyle karakola girdi.
8 aylık kızları, boğazına takılan yiyecek yüzünden nefes alamıyordu.
Çok çabuk harekete geçen polis Jason Lee, babasının kucağında tuttuğu bebeği alıp ilk yardım tekniği uyguladı.
Öne doğru yatırdığı bebeğin sırtına beş kez vurdu.
Boğazına takılan bisküvi parçası yere düşen bebek, nefes almaya başladı..
Üç hafta önce ilk yardım kursuna gittiğini söyleyen polis memuru kahraman ilan edildi.
Sosyal medyada paylaşılan kurtarma anı görüntüleri ise binlerce beğeni aldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: polis bebek avustralya