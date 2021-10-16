Avustralya'da, tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. Malezya’dan Melbourne’e gönderilen bir konteynerde 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir Malezya vatandaşı gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğu ifade edilirken, yetkililer, piyasadaki iki kilo uyuşturucunun bir kişinin ölümü anlamına geldiğini dolayısıyla 225 kişinin hayatının kurtarıldığını belirtiyor.

İspanya'da 2,5 ton kokain

İspanya'da da uyuşturucu operasyonu vardı .

İspanyol polisi, fırtınadan yararlanarak yelkenli ile açık denizde izlerini kaybettirmeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermedi. Yelkenlide 2 buçuk ton kokain ele geçirildi.

Uyuşturucunun, İspanya'nın Galiçya bölgesine götürüldüğü oradan da Avrupa'ya dağıtılmasının planlandığı tahmin ediliyor.

