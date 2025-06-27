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Dünya
AA 27.06.2025 10:10

Avustralya şiddet yanlısı eylemleri teşvik eden "Terrorgram" ağını terör örgütü ilan etti

Avustralya, Telegram üzerinden faaliyet yürüten "beyaz ırk" üstünlüğünü savunan ve şiddet yanlısı eylemleri teşvik eden "Terrorgram" isimli çevrim içi ağı "terör örgütü" ilan etti.

Avustralya şiddet yanlısı eylemleri teşvik eden "Terrorgram" ağını terör örgütü ilan etti

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke ulusal güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yapılan istişarelerin ardından Terrorgram'ın yasal olarak "terör örgütü" listesine alındığını duyurdu.

Burke, Terrorgram kullanıcılarının, azınlık gruplara yönelik terör saldırılarını teşvik eden propaganda içerikleri ürettiğini belirterek "Bu grup, terör eylemlerinin nasıl yürütüleceğine dair talimatlar veriyor ve bugüne kadar ABD, Avrupa ve Asya'da düzenlenen saldırılara ilham oldu." dedi.

Burke, söz konusu hamlenin, Avustralya polisi ve güvenlik kurumlarının ülkedeki aşırılık yanlılarının faaliyetlerini kısıtlama konusundaki yetkilerini önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Ceza Yasası kapsamında, Terrorgram ağına üye olan, örgüt adına propaganda yapan, örgüte fon sağlayan ya da örgütte eğitim veren kişiler 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ABD, Ocak 2024'te, Terrorgram'ı "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine almış, İngiltere de Nisan 2024'te terör örgütü olarak tanımlamıştı.

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