Turizm ve konaklama sektörleri COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sert bir darbe aldıktan sonra yeniden inşa edilmeye çalışılıyor.

Ülkenin en büyük şehri olan Sidney'de 27 iniş de dahil olmak üzere gün boyunca 50'den fazla uluslararası uçuş gerçekleşecek.

Başbakan Scott Morrison, geliri büyük ölçüde turizme dayanan ada eyaleti Tazmanya'da gazetecilere verdiği demeçte, "Salgının başlangıcında o sınırı ilk kapattığım günden beri uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğim çok heyecan verici bir gün" dedi.

2 yılın ardından kapılarını açan Avustralya'da duygusal sahneler de yaşandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinden kızını görmek için seyahat eden Cindy Moss, "Onu uzun zamandır görmüyorum ve buraya gelebilmek çok büyük bir şeydi. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

İlk COVID-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında, ülke sınırları Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.



