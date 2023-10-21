Avustralya Başbakanı Albanese, İsrail’i ziyaret etmeyecek

Sky News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Başbakanı Albenese, ülkesindeki muhalefetin baskılarına rağmen Gazze'deki çatışmalar nedeniyle İsrail'e gitmeyeceğini bildirdi.

Perth kentinde soruları yanıtlayan Albenese, "Şu an Orta Doğu'ya bir ziyaret planım yok." diyerek önceliğinin Avustralya'da Filistin'deki İsrail şiddetinde farklı görüşteki temsilciler arasında köprü kurmak olduğunu belirtti.

Albenese, "İsrail büyükelçisi ile şahsen buluştum, konutumda ağırladım, Avustralya'daki İsrail topluluğu liderleri ve Filistin topluluğu liderleriyle görüşmeler yaptım." dedi.

Avustralya muhalefet lideri Peter Dutton, ABD Başkanı Joe Biden ile 23 Ekim'de Washington DC'de bir araya gelmesi beklenen Albenese'in Tel Aviv'e de uğrayarak İsrail'e destek vermesi gerektiğini öne sürmüştü.

Albenese, Biden ile görüşmesinde, Hint-Pasifik güvenliği, iklim ve temiz enerji gündemlerini masaya yatıracaklarını ifade etti.