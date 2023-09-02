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Dünya
AA 02.09.2023 19:35

Avustralya Antarktika'daki bir araştırmacısı için acil kurtarma operasyonu başlattı

Avustralya, Antarktika'nın Bailey Yarımadası'nın kuzeyindeki Casey Araştırma İstasyonu'nda görev yapan bir araştırmacının "kötüleşen sağlık durumu" nedeniyle acil kurtarma operasyonu başlattı.

Avustralya Antarktika'daki bir araştırmacısı için acil kurtarma operasyonu başlattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Avustralya Antarktika Programı (AAP), RSV Nuyina adlı buz kırıcısının operasyon kapsamında kullanılacağını duyurdu.

Açıklamada, Antarktika'daki Avustralya’ya ait üç kalıcı araştırma istasyonundan biri olan Casey Araştırma İstasyonu’nda görev yapan bir araştırmacının “sağlık durumunun kötüleşmesi” sebebiyle uzman tedavisi alması gerekince acil kurtarma operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle hava yoluyla tahliyenin mümkün olmaması üzerine istasyona ulaşmak için buz kırıcı RSV Nuyina'nın kullanılacağı belirtildi.

Avustralya Antarktika Programı yetkilileri, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın refahı bizim için en büyük öncelik. Araştırmacının ailesi durum hakkında tam olarak bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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