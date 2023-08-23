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Dünya
AA 23.08.2023 20:58

Avustralya, aktris Amber Heard hakkındaki davayı düşürdü

Avustralya hükümeti, Amerikan aktris Amber Heard'ün iki köpeğini ülkeye gizlice soktuğu iddiasına ilişkin davayı düşürdü.

Avustralya, aktris Amber Heard hakkındaki davayı düşürdü
[Fotograf: Reuters]

Avustralya Tarım Bakanlığı, Heard hakkında "Pistol" ve "Boo" adlı iki Yorkshire terrier cinsi köpeğini Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle açılan davanın düşürüldüğünü duyurdu.

Oyuncu hakkında iki köpeğini Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

Heard ve eski eşi Amerikalı oyuncu Johnny Depp, duruşmadan önce paylaştıkları bir videoda, Avustralya'dan özür dilediklerini ifade etmişti.

Depp'in Avustralya'da Karayip Korsanları filminin çekimleri sırasında, köpekleri Pistol ve Boo'yu ülkeye izinsiz sokmaktan yargılanan eski eşi Amber Heard suçlu bulunmuştu.

Avustralya sınır koruma kanunları uyarınca ülkeye girişte getirilen hayvanın, belli miktarda paranın ve gıda maddesinin form doldurularak yetkililere beyan edilmesi gerekiyor.

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