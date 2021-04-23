İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu rapor hazırladı. Rapor, Avrupa’nın ırkçı yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Rapora göre, Birinci Dünya Savaşı sırasında Britanya İmparatorluğu adına savaşırken ölen Asyalı ve siyahi askerler, beyazlarla eşit koşullarda hatırlanmıyor.

Afrikalı/Asyalı askerler toplu anıtlarda

Savaşta ölen Afrikalı ve Orta Doğulu en az 116 bin askerin isimleri hiç anılmadı.

Rapora ilk ulaşan Guardian gazetesi, bu sayının 350 bine kadar çıkabileceğine dikkati çekiyor.

Savaşta hayatını kaybeden beyaz askerlerin her biri için mezar taşı bulunurken, Afrikalı ya da Asyalı bazı askerler sadece toplu anıtlarda anıldı.

Bazıları anıtlarda bile yok

Hatta bazılarının ismi anıtlarda bile değil, sadece kayıtlarda geçiyor.

Raporda bunun nedeni olarak "yaygın ırkçılık" gösteriliyor.

"Geçmişin hatalarını görüp kabul ediyoruz"

Araştırmada ulaşılan bilgiler sonrası İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu, "Bir asır önce yaşanan olaylar o zaman da yanlıştı, şimdi de yanlış" diyerek özür diledi.

Komisyon Başkanı Claire Horton da "Geçmişin hatalarını görüp kabul ediyoruz. Çok üzgünüz ve bunu düzeltmek için hemen adım atacağız" dedi.

1917'de kurulan İmparatorluk Savaş Mezarları Komitesi, savaşta ölenleri anmakla görevli.