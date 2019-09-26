Yerel basında çıkan haberlerde, İtalya ile Fransa sınırında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek noktası olan Mont-Blanc Dağı'nın İtalya tarafında kalan Planpincieux buz kütlesindeki hareketlilik İtalya'yı harekete geçirdi.

Bölgedeki uzmanlar, Planpincieux buz kütlesinin hareketliliğini tespit edebilmek için bugün kütleyi gözlemlemelerini ve konumlandırmalarını kolaylaştıracak noktalara radar yerleştirmeye başladı.

Bu arada bölgede bugünlerde yağması beklenen kar ve sıcaklıkların düşmesiyle buz kütlesinin hareketinin durabileceği de ifade edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki dağı da içine alan Valle d'Aosta Özerk Yönetim Bölgesi ve Montagna Sicura (Güvenli Dağ) Vakfı yetkilileri, dün 1,3 kilometrekarelik yer kaplayan söz konusu buzulun, hareketinin günde 50 ile 60 santimetreye vardığını belirterek alarm vermişti.

Bunun üzerine bölgeye yakın yerleşim yeri olan Courmayeur Belediye Başkanı Stefano Miseriocchi de buz kütlesinde çökmelerin yaşanabileceği bir yolu kullanıma kapatmıştı.

74. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de burada yaptığı konuşmada, Mont Blanc'tan gelen haberlere dikkati çekerek "Bu bizim kayıtsız kalmamamız gereken bir durum. Hepimizi harekete geçirmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA