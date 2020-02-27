Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor.

Danimarka sağlık otoriteleri, İtalya'da tatil yapıp ülkeye dönen bir kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Estonya'da da Sosyal İşler Bakanlığı, ülkedeki ilk koronavirüs vakasını teyit etti.

Ölü sayısı artıyor

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 801'e ulaştı.

Toplam vaka sayısının ise 82 bini aştığı kaydediliyor.

Çin'den sonra İran var

Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

82 binden fazla vaka

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Çin 78 bin 497, Güney Kore bin 595, Japonya 894, İtalya 447, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1.