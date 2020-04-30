Koronavirüs salgını Avrupa'da 125 binden fazla can kaybına yol açtı.

İngiltere'deki bir grup akademisyenin yaptığı araştırma, yaşanan ölümlerle ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre Avrupa'daki huzurevleri koronavirüs kaynaklı ölümlerin merkezi haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü de kıtadaki can kayıplarının yarısının bakım evlerinde gerçekleştiğini açıkladı

Fransa'daki huzurevlerinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaklaşık 8 bini bulurken, İspanya'da bu rakam neredeyse 14 binlere ulaştı.

İngiltere ve İtalya'da da tablo farksız.

Huzurevlerindeki ölümlerle ilgili çalışmayı yürüten akademisyenlerden Dr. Jose Luis Fernandez araştırma sonuçlarını TRT Haber'e değerlendirdi.

Ölümlerde iki faktörün rol oynadığına dikkat çekti.

"Koronavirüs özellikle yaşlı ve belirli sağlık sorunları olan kişileri etkiliyor. Huzurevlerinde yaşayanlar da haliyle riskli gruptalar. Diğer yandan bu kişiler toplu olarak yaşadıkları için izole edilmeleri ve hastalığın riskini kontrol etmek daha zor.''

Hükumetler de bakım evlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde.

Dr. Fernandez de sistemdeki yapısal sorunların altını çizdi.

''Bir taraftan en savunmasız kişilerden bahsediyoruz ve diğer taraftan onlara gösterilmesi gereken ilginin belki de hiç gösterilmediği bir sistem var. Bu nedenle, koronavirüs ortaya çıkınca birçok yaşlı insan için çok kötü sonuçlar doğurdu.''

Yaşlı bakım evlerindeki ölümlerle ilgili soruşturmalar da açılıyor.

Belçika'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısı huzurevlkerinde yaşandı.

Gerekli önlemleri almayan bu merkezlerle ilgili, toplu cinayete kadar varan pek çok farklı suçlamayla soruşturma açıldı.