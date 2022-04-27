Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,3 yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Avrupa'da dün 103,20 eurodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 euroya çıktı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 eurodan açıldı.
Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 euroya yükseldi.
Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.
Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.
Etiketler: Avrupa Birliği Doğalgaz Euro Rusya Ukrayna Bulgaristan Polonya
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