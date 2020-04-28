Avrupa'da bazı ülkelerde kısıtlamalar gevşetiliyor, normal hayata geçiş hazırlıkları yapılıyor.

Salgının kıtadaki merkezi İtalya'da can kaybı 27 bini, vaka sayısı 200 bini geçti. Kaydedilen düşüş nedeniyle kısıtlamalar adım adım gevşetiliyor. Başbakan Giuseppe Conte ise temkinli olma çağrısında bulundu.

23 bin 800'den fazla kişinin can verdiği İspanya'da da önlemlerin gevşetilmesi gündemde. Ancak sağlık personeli bile maske bulmakta sıkıntı çekiyor. Yoğun bakım hemşiresi Angela bir hafta için yalnızca 1 maske verilmesinden şikayetçi.

Koronanavirüs nedeniyle 23 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da tedbirleri yumuşatıyor. Başbakan Eduard Philippe, tedbirler sayesinde bir ayda en az 62 bin hayatın kurtulduğunu söyledi. Ülkedeki dükkan ve pazarlar da 11 Mayıs'ta yeniden hizmete giriyor. Kreşler, ilk ve orta dereceli okullar da aynı tarihten itibaren tekrar açılıyor.

Can kaybının 6 bini geçtiği Almanya'da sonuçlar vaka sayısının düştüğünü gösteriyor. Bazı okullar ve dükkanlar açıldı. Ancak tedbirler elden bırakılmıyor. Ülke genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Tedbirleri gevşetmeye başlayan Avusturya'da salgına karşı uygulanan kısıtlamalar bu ay sonunda kaldırılıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemini de vurguladı.

Yunanistan da 4 Mayıs'tan itibaren alınan tedbirleri gevşetmeye başlayacağını açıkladı.