Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirve toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Von der Leyen, aralık sonundan itibaren AB'ye toplam 200 milyon doz aşı geldiğini söyledi.

AB'nin aşı kullanımında "iyi bir yolda" olduğunu savunan Von der Leyen, yaz sonuna kadar AB'deki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin tutturulacağını ifade etti.

"Er ya da geç çocuklar da COVID-19 aşısı olacaklar"

AB Komisyonu Başkanı, "Aşı tedariki ve dağılımı daha iyi gidiyor. AB halkının yüzde 25'inden fazlasına denk gelecek şekilde yaklaşık 160 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu iyi bir haber ve böyle devam edeceğiz" dedi.

Ursula von der Leyen, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere 1 milyar 800 milyon doz aşı alımı için Pfizer/BioNTech firmasıyla yeni bir sözleşme imzaladıklarını dile getirdi. Bu alımın çocuklar düşünülerek yapıldığı, "er ya da geç çocukların da COVID-19 aşısı olacakları" belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı, "Pandemiden çıkmanın yolu aşılamadan geçiyor ama önlemleri uygulamaya, kendimizi korumaya ve geleceğe hazırlıklı olmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

"AB içi ve AB'ye doğru olan seyahatlere izin vermeliyiz"

Turizm sezonunun yaklaştığını, aşı sertifikasıyla ilgili dijitalleşmeye ağırlık vermeleri gerektiğini ve bu ay sonuna doğru bazı ortak kararların alınabileceğini belirten Von der Leyen, "AB içi ve AB'ye doğru olan seyahatlere izin vermeliyiz" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'de serbest dolaşımın yeniden başlamasını sağlayacak QR kodlu, iki dilli bir aşı sertifikasının haziran ayında yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.