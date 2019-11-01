Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe alan terör örgütü PKK, Avrupa'daki varlığını artırarak sürdürüyor.

Avrupa'daki PKK yapılanması

Birçok Avrupa ülkesi, örgüte farklı yollardan finans kaynağı sağlamakla kalmıyor,, militan yetiştirilmesine de göz yumuyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA, örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin raporunda kapsamlı bilgilere yer verdi.

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, Avrupa'da büyüyen gençlerin terör örgütüne katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da doğmuş, büyümüş gençler radikalleştirilerek terör örgütüne katılıyor. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde bunlara izcilik kampı adı altında eğitim verildiğini, hem ideolojik hem de yarı askeri eğitimler verildiğini biliyoruz. Bu Avrupa'daki bazı ülkelerin istihbarat raporlarına yansımış durumda."

Finans kaynağı uyuşturucu

Örgüt daha çok Danimarka, İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde yapılanıyor. Faaliyetlerini sivil toplum kuruluşu adı altında gerçekleştiriliyor.

Bayraklı şöyle konuştu:

"Baskıyla, zorla, şantajla, tehditle haraç topluyor vergi adı altında. Eğer bunları vermezseniz dükkanınız yakılıyor, kaçırılıyorsunuz. Bir mahzene götürülüp sorgulanıyorsunuz."

PKK terör örgütü, uyuşturucu satışı üzerinden de finans sağlıyor. Avrupa Polis Ofisi EUROPOL raporlarına göre, örgüt uyuşturucudan yıllık 3 milyar dolara kadar gelir elde ediyor.

Harekat süresince yurt dışında yaşayan her iki örgütün yandaşları, asılsız bilgi ve fotoğraflarla karalama kampanyaları yürüttü.

Bu kişilerin sosyal medya hareketleri analiz edildiğinde, işbirliği de açıkça ortaya çıkmış oldu.

Haber: Selin Yıldırım

Görüntü: Mesut Akın