Avrupa Parlamentosu (AP), Başkan David Sassoli'nin talebi üzerine Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna açılan davanın AB Adalet Divanına sunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, koşulluluk mekanizmasına ilişkin düzenlemenin Aralık 2020'de kabul edildiği ve AB'nin, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelere ortak bütçeden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin verdiği ifade edildi.

"Sözler eyleme dönüştürülmelidir"

"Ancak Komisyon şimdiye kadar bu mekanizmayı kullanmaktan kaçındı." değerlendirmesi yapılan açıklamada Sassoli'nin sözlerine yer verildi:

"AB Komisyonunun tutarlı bir şekilde hareket etmesini ve Başkan Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son Genel Kurul görüşmemizde söylediğini yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir."

15 Ekim'de tavsiye kararı alınmıştı

AP Yasal İşler Komitesi 15 Ekim'de bu doğrultuda bir tavsiye kararı almıştı.

Polonya ve Macaristan'ın bazı eylemleri, AB içinde hukukun üstünlüğü tartışmalarını tetikliyor. Son olarak Polonya Anayasa Mahkemesi, AB anlaşmalarındaki bazı maddelerin ülkenin anayasasına aykırı olduğuna hükmetmişti.