Avrupa'da ölümcül virüsün merkezi haline gelen İtalya'da ölüm kalım savaşı veriliyor. Ülkede vaka sayısı 64 binin üzerine çıktı. 6 binden fazla hasta virüse yenik düştü. Ancak son üç günde can kaybında düşüş var. İtalya'da son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 45 oldu.

Günlük can kaybı sayısında Çin'i aşan İtalya'da cumartesi günü 793, pazar günü 651, pazartesi günü ise 601 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının azalmasını "Tünelin sonunda ışık var" sözleriyle yorumlandı. Lombardiya bölgesi sağlık komiseri Giulio Gallera, "Henüz zafer ilan edemiyoruz, ama tünelin sonunda ışık var" diyerek moral verdi.

İspanya

İspanya'da can kaybı bir günde 512 artarak yaklaşık 2 bin 700 oldu. Bu, ülke için bir rekor. Vaka sayısı ise 40 bini aştı. 5 bin 400 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi. Bir huzurevinde çalışanların kaçarak yaşlıları ölüme terk etmesi büyük tepki çekti. Yaşlılardan bazıları yatağında ölü bulundu. Ülkede iyileşen ilk hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Fransa

Fransa'da ise vaka sayısındaki hızlı yükseliş endişe yaratıyor. Bir günde yaklaşık 4 bin hasta belirlendi. Böylece toplam vaka sayısı 20 bine dayandı. Ülkede şimdiye kadar 860 kişi yaşamını yitirdi. Paris yönetiminin getirdiği kısmi sokağa çıkma yasağının ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre yasağı delenlere 135 avro, 15 gün içinde ikinci kez ihlal edenlere bin 500 avro ceza verilecek. Yasağı dört kez delenleri ise hem 3 bin 700 avro ceza hem de 6 ay hapis bekliyor.

Almanya

Almanya'da da koronavirüs tespit edilen hasta sayısı artıyor. Virüs, 30 binin üzerinde kişiye bulaştı. Can kaybı ise 130.

İngiltere

İngiltere'de 330'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 6 bin 700'ün üzerinde. İngiliz ordusu, Londra'da hastanelere tıbbi malzeme taşıdı. Boris Johnson hükümeti, gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor.

Belçika

Belçika'da ise 4 bin 200'den fazla vaka rapor edildi. 122'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ülkede kısmen getirilen sokağa çıkma yasağının ardından suç oranları yüzde 30 düştü. Hollanda'daki vaka sayısı da yükseliyor. Tespit edilen hasta sayısı 811 artışla 5 bin 500'ün üzerine çıktı. Can kaybı ise 276.

Polonya

Yaklaşık 800 vakanın bulunduğu Polonya'da yeni önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, vatandaşlarından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Halktan gerekmedikçe evden çıkmamaları istenirken,, Dini ayinlerde bir araya gelecek kişi sayısı da 5 ile sınırlandırıldı.