Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 azalışla 415,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,87 değer kaybıyla 12.793 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 7.175 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 azalışla 6.007 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 21.321 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 7.982 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün 1,0000 ile son 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanışının hemen altında 1,0037'den işlem görüyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, haziranda Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,6 ile beklentiler paralelinde artış kaydetti.

Ayrıca, İngiltere'de mayısta sanayi üretimi yıllık yüzde 1,4 ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) çeyreklik yüzde 0,4 artarak tahminleri aştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın hamlesi ne olacak?

Analistler, bugün açılanacak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan, enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun yanı sıra artan jeopolitik riskler nedeniyle de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeterli politika alanına sahip olmayabileceğine yönelik endişelerin euroyu baskıladığını kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'nin enflasyon verisinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, euro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.