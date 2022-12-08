Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında havacılık sektörüne uygulanan AB emisyon ticaret sistemi (ETS) kurallarının revize edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

AB havacılık sektörünün Paris İklim Anlaşması kapsamındaki emisyon düşürme hedefine katkıda bulunmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamaya göre, anlaşma, uçuş emisyonlarını azaltacak.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre, AB emisyon ticaret sistemi, Birleşik Krallık ve İsviçre de dahil olmak üzere Avrupa içi uçuşlar için uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası havacılığa yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması'nın (CORSIA) 2022'den 2027'ye kadar Avrupa dışı uçuşlarda geçerli olacağına işaret edilen açıklamaya göre, dış ülkelerden Avrupa'ya gelen veya giden uçuşlardan kaynaklanan emisyonların 2019 yılı seviyelerinin yüzde 85 üzerine çıkması durumunda, bunun, CORSIA'ya katılan ülkelerde karbon kredileri ile dengelenmesi gerekecek.

CORSIA'yı geliştiren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 2025 yılındaki toplantısı sonrasında AB Komisyonu'nun CORSIA'nın uygulanmasını ve emisyonları azaltmakta yeterli olup olmadığını değerlendirecek. CORSIA'nın yeterli olmaması halinde, komisyon, ETS kapsamını Avrupa'dan kalkan bütün uçuşları kapsayacak şekilde genişletmeyi içeren bir teklifte bulunacak.

Üye ülkeler ve AP, havacılık sektörü için ücretsiz emisyon tahsisatlarını kademeli olarak kaldırmakta da anlaştılar.

Ücretsiz emisyon tahsisatları 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 50 ve 2026'da yüzde 100 kaldırılacak.

AB'deki emisyon tahsisatının tamamı 2026'dan itibaren ihaleye çıkarılacak.

Havacılığı karbonsuzlaştıracak yakıtlar teşvik edilecek; bunun için 20 milyon ücretsiz emisyon tahsisatı ayrılacak.

Avrupa içinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin, uçuşlarının karbondioksit emisyonlarını karşılamak için AB karbon piyasasından izin almaları gerekiyor. Mevcut durumda bu izinlerin çoğu hava yolu firmalarına ücretsiz olarak sağlanıyor.