Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte bin 109 kişide COVİD-19 tespit edildi ve vaka sayısı 41 bin 117'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 541 artışla 18 bin 299'a ulaştı, ölü sayısı 19 artarak bin 86'ya yükseldi.

Ukrayna'da, bugüne kadar 620 bin 624 COVİD-19 testi yapıldı.

Ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğu da kaldırılmıştı.

Ermenistan'da 759 yeni vaka

24 saatte 759 kişide COVİD-19 tespit edildi, vaka sayısı 23 bin 247'ye çıktı. Ölü sayısı da 13 artarak 410'a yükseldi.

Bugüne kadar 105 bin 46 testi yapıldı, 12 bin 149 COVİD-19hastası iyileşti, 10 bin 557 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı yüzde 2,4 arttı

Kazakistan 24 saatte COVİD-19 vaka sayısı 465 artarak 19 bin 750'ye yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 2,4 oldu.

İyileşenlerin sayısı 172 artarak 12 bin 220'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 147'ye ulaştı.

Nur Sultan'da 27-28 Haziran'da toplu taşımanın durdurulması kararlaştırıldı.

Şehirde park, plaj ve diğer halka açık alanlar kapalı kalacak.

Kırgızistan'da 250 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na göre, 250 kişide daha COVİD-19 tespit edildi ve vaka sayısı 4 bin 204'e, iyileşenlerin sayısı 50 artarak 2 bin 162'ye ulaştı.

Yeni kararlar verildi. Buna göre bu hafta sonu ticari taksi ve toplu taşıma araçları çalışırcak.

Başbakan Kubatbek Boronov, Bişkek ve Oş kentlerinde, Çuy ve Oş bölgelerinde epidemiyolojik durumun onu geçen gün kötüleştiğini ancak olağanüstü olağanüstü (OHAL)

Kırgızistan'da, COVİD-19 nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 7 bin 228'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana COVİD-19 vaka sayısının 141 artarak 7 bin 228'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 153 4 sağ 877'ye kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 877'ye ulaştığı aktarıldı.

276 yeni vakanın bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olduğu vurgulandı.

Bugüne kadar 1 milyon 121 bin testi yapılan ülkede 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da bugüne kadar 20 kişi COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 331 nedeni tedavi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin bir artış gözlem gözlemleniyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 922 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, oğlu bir günde 2 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 922'ye çıktı.

Ülkede 260 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 687 kişi karantinada bulunmaktadır.

Bugüne kadar 780 hastanın iyileştiği nedeni, Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.