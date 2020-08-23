Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 159’i çocuk, 88’i sağlık çalışanı 1987 kişide virüsün tespit edilmesiyle COVID-19 vaka sayısının 104 bin 958’e çıktığını bildirdi.

Virüse yakalanan 343 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, ölü sayısının 27 artışla 2 bin 271’e, iyileşen sayısının ise 500 artarak 52 bin 235’e ulaştığını söyledi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 50 bin 452 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede COVID-19 vaka sayısının 286 artarak 38 bin 698’e, ölü sayısının ise 4 artışla 269'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 225 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 34 bin 576'ya çıktığı belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 853 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

2 günden beri günlük vaka sayısının 400’ün altında gerçekleştiği Özbekistan’da karantina tedbirleri 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 230 artarak 104 bin 543'e çıktı.

Virüsü atlatanların sayısı 1377 artarak 91 bin 89'a ulaştı, böylece vakaların yüzde 88,4'ü iyileşmiş oldu.

COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 1510'a yükseldi, 12 bine yakın hastasının tedavisi sürüyor.

Son bir günde COVID-19 belirtileri bulunan, test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 730 artarak 22 bin 660'a, zatürreden ölenlerin sayısı 7 artarak 256'ya yükseldi.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 792'ye çıktı.

COVID-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 852'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 35 bin 991 COVID-19 hastası iyileşti, 5 bin 694 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 23'a çıktı.

Salgının görüldüğü tarihten bu yana 36 bin 397 kişi iyileşti ve son 24 saatte COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 1056'ya yükseldi.

Gürcistan

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1452’ye yükseldiği bildirildi.

Bugüne kadar, virüse yakalanan 1132 kişinin iyileştiği ülkede COVID-19 salgınından dolayı 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde, 6 bin 848 kişi karantinada bulunuyor, 269 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.