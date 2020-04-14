Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 774 kişide daha COVID-19 görülmesiyle vaka sayısının 21 bin 102’ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 224 kişinin iyileştiği, ölü sayısının 22 artarak 170'e çıktığı aktarıldı.

Vakaların en çok görüldüğü Moskova'da vaka sayısının 1489 artarak 13 bin 2’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 133 bin kişinin gözetimde tutulduğu ifade edildi.

Ukrayna’da 5 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 270 artarak 3 bin 372'ye yükseldi.

119 kişi iyileşirken, ölü sayısı 5 artarak 98’e çıktı.

Moldova’da ölü sayısı 36'ya ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 36 olduğu belirtildi.

Ülkede vaka sayısı 1712 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 81 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 81 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1179'a, iyileşenlerin sayısı 4 artarak 142'ye ulaştı.

Ülkede, COVID-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan'da OHAL uzatıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, olağanüstü hal süresinin 15 Nisan'dan 30 Nisan'a uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak Meclis onayına sundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 11 yeni v akanın tespit edilmesiyle vaka sayısının 430'a yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının 4 artarak 71 olduğunu belirtti.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 16 oldu

Ermenistan'da 28 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1067'ye ulaştı, ölü sayısı 2 artarak 16 oldu.

Özbekistan

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, 120 kişide daha COVID-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 1054'e, iyileşen sayısının 4 artarak 89'a ulaştığını kaydetti.

Salgın şüphesiyle 80 bin kişinin karantina da tutulduğu Özbekistan’da COVID-19 nedeniyle 4 kişi ölmüştü.

Gürcistan

Gürcistan'da vaka sayısı 30 artarak 299'a, iyileşenlerin sayısı ise 68'e yükseldi.

Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.