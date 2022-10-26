Yunanistan'ın başkenti Atina'ya sadece bir saat uzaklıkta...

'Mülteci kampı' kisvesiyle tanıtılıyor. Ancak, onlarca yıldır PKK'lı teröristler yuvalanıyor.

Lavrion kasabasındaki terör kampı, Google Haritalar uygulamasına da yansıdı.

Atina'nın bebek katillerine verdiği destek, bir kez daha ispatlandı.

Binalarda PKK paçavraları görüntülendi

Google Haritalar uygulaması da bir skandala imza atarak Lavrion’daki terör yuvasını, sözde “PKK Karargahı” adıyla gösteriyor.

Uygulamada, Lavrion'daki terör kampı, Agia Paraskeui ve Danoukara sokakları arasında yer alıyor.

Uydu görüntüsü üzerinden ilerlendiğinde de, kullanıcının karşısına, duvarında PKK paçavraları bulunan bina çıkıyor.

Google Atina'nın yalanlarını ifşa etti

Ankara, Atina'nın terör örgütlerine verdiği desteğe tepkili.

Yunanistan, Lavrion’daki terör yuvası konusunda defalarca uyarıldı. Ancak Yunan makamları, her seferinde Lavrion’un PKK tarafından kullanıldığını yalanladı.

Lavrion kampında eğitim alarak Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı teröristler yakalandığında dahi, inkar sürdü.

Ancak Google Haritalar uygulamasındaki görüntüler, Yunanistan’ın terör kampına ev sahipliği yaptığını ifşa etmiş oldu.