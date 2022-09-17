Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atina Belediyesinin binasının ışıkları akşamları kapatılacak
[Fotograf: AA]
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı. Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele ediyor.
Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu için ışıklandırmaya sınırlama gidildi.
Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.
[Fotoğraf: AA]
Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.
Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.
Etiketler: Yunanistan Elektrik Enerji Enerji Tasarrufu
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