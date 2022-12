Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar yeniden istasyonun dışına çıktı. Bu seferki görevde, Dragon adlı kargo kapsülüyle uzaya gönderilen güneş panellerinden ikincisinin montajı tamamlandı.

İkinci panel de istasyonun dışına monte edildi.

Spacewalk in progress. Watch astronauts @Astro_Josh (suit with red stripes) and Frank Rubio (unmarked suit) install new @Space_Station rollout solar arrays. The spacewalk is expected to last seven hours. https://t.co/FMKXeCAdkx