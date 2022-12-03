Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar yeniden istasyonun dışına çıktı. Bu seferki görevde, Dragon adlı kargo kapsülüyle uzaya gönderilen güneş panellerinden ikincisinin montajı tamamlandı.

İkinci panel de istasyonun dışına monte edildi.

Spacewalk in progress. Watch astronauts @Astro_Josh (suit with red stripes) and Frank Rubio (unmarked suit) install new @Space_Station rollout solar arrays. The spacewalk is expected to last seven hours. https://t.co/FMKXeCAdkx — NASA (@NASA) December 3, 2022

29 Kasım'da bu panellerden ilkinin montajı yapılmıştı. 7 saatten fazla süren çalışmayla montaj bitirildi, istasyonun güç sisteminin daha da geliştirilmesi sağlandı.

Çalışmaların ardından, uzayda sebze yetiştirme deneyleri kapsamında domates tohumları ekilecek.

Kemik ve cilt yaralanmalarının yer çekimsiz ortamda iyileşme süreçleri de incelenecek.

