Sudan'da Askeri Geçici Konsey Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi düzenlediği basın toplantısında, konsey tarafından alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kebbaşi, gelecek olan hükümetin siyasi gruplar ve partiler tarafından oluşturulacağını, Askeri Konsey'in aday göstermeyeceğini söyledi.

Ebu Bekir Mustafa'nın güvenlik ve istihbaratın müdürü olarak atandığın belirten Kebbaşi, güvenlik ve istihbarat birimlerine ilişkin birtakım düzenlemelerin yapıldığını dile getirdi.

Konseye bağlı alt komisyonların oluşturulduğunu aktaran Kebbaşi, bunlara örnek olarak Ekonomi ve Dış İlişkiler komisyonlarını gösterdi.

Kebbaşi, insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle ilgili STK'ların eleştirilerine maruz kalan İntizam Kanunu olarak bilinen "Genel Görünüş ve Giyim Kuşam Yasası"nın yeniden gözden geçirilmesine karar verildiğini de söyledi.

"Göstericilerin korunması bizim sorumluluğumuz altındadır" diyen Kebbaşi, gösteri ve izin verilen protestolarla köprü ve yolların kapatılmasına ise izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Kebbaşi, birçok kesim tarafında bu aşamada yardım edilmesi konusunda vaatler aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA