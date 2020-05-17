Tiran Belediye Meclisinin kararıyla başlanan yıkım esnasında, binanın yıkılmasına karşı çıkan, aralarında bazı sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden aktivistlerin yer aldığı bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Grup, Tiran Belediyesinin uzun yıllar tiyatro olarak hizmet veren binayı yıkarak yerine yeni tiyatro binası inşa etmesine karşı çıkıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Polis, yıkım bölgesinde oluşturulan güvenlik şeridini geçmeye çalışan bazı kişileri de gözaltına aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yeni bina tanıtılacak

Tiran Belediyesi, gelecek günlerde Ulusal Tiyatro'nun yeni yapılacak binasının projesinin tanıtılacağını açıkladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bakanlar Kurulunun "Ulusal Tiyatro binasının mülkiyetinin Tiran Belediyesine devri" kararını "anayasa aykırı" olarak değerlendirerek birkaç gün önce iptal talebini Anayasa Mahkemesi ne göndermişti.

Ulusal Tiyatro binası 1941 yılında kültür merkezi olarak inşa edilmişti.